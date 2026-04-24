Первый эпизод третьего сезона «Эйфории» привлек миллионы зрителей

По данным Variety, первый эпизод третьего сезона сериала «Эйфория» посмотрели 20 млн зрителей. Вторую же серию за первые три дня посмотрели 8,5 млн зрителей на HBO Max.

На сегодняшний день количество зрителей премьеры третьего сезона выросло с первоначальных 8,5 миллиона за первые три дня до более чем 12,3 миллиона в США. Общее количество зрителей по всему миру превысило 20 миллионов, что на 68% больше, чем количество зрителей премьеры второго сезона за тот же период.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Все они вернулись к своим ролям в продолжении.