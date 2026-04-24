Ведущие модные дома хотели быть представлены в фильме «Дьявол носит Prada 2»

Художник по костюмам Молли Роджерс рассказала, что ведущие дома моды мира боролись за то, чтобы быть представленными в «Дьявол носит Prada 2».

Самым сложным было собрать все лучшие сумочки мира и отбирать, что должно быть в фильме или что подходит персонажам.

Продолжение расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. К главным ролям во второй части вернулись Мерил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировом прокате 1 мая.