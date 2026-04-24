Дизайнеры из регионов России стали героями сериала "Русский модный код"

Более 30 российских дизайнеров прошли кастинг для съемок документального сериала "Русский модный код", премьера которого состоится в декабре 2026 года. Первые четыре серии проекта будут сняты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в шести городах - Санкт-Петербурге, Иваново, Екатеринбурге, Омске, Москве и Перми, сообщили ТАСС продюсеры проекта Лена Зоря и Анна Овсяник.

"После ухода мировых брендов мир российской моды изменился кардинально: мгновенно освободились миллионы квадратных метров торговых площадей, а потребности в российском производстве усилились в несколько раз. Это открыло новые перспективы для локальных брендов, за последние четыре года их количество росло в геометрической прогрессии и сегодня исчисляется десятками тысяч. "Русский модный код" позиционируется не просто как документальный сериал, а как разговор об одежде - отражении внутреннего кода человека. Героями проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, станут более 30 дизайнеров с сильным внутренним двигателем, которые переосмысляют культуру без клише, создают моду мирового уровня и говорят на своем языке", - сказала Лена Зоря.

По ее словам, миссия проекта - показать тех, кто мыслит глубже, не копирует, а создает новый русский модный код. Первый сезон сериала охватит Екатеринбург, Иваново, Москву, Омск, Пермь и Санкт-Петербург. Четыре серии представят живые диалоги с дизайнерами, основателями брендов и представителями модной индустрии. Среди участников проекта - Александра Гапанович, Игорь Гуляев, Александра Калошина, Варвара Зенина, Стас Лопаткин, Сергей Сысоев, Янис Чамалиди. Премьера сериала состоится в декабре 2026 года.

Анна Овсяник рассказала ТАСС, что проект о современных дизайнерах, переосмысляющих культурное наследие и формирующих новую моду страны, был презентован на форуме "Таврида" в 2023 году в числе 100 других и получил господдержку. Съемочная группа побывает в гостях у каждого из героев, чтобы узнать, чем они вдохновляются, как видят снижение зависимости от импортных поставщиков и решение проблемы дефицита кадров, за какими потребительскими моделями будущее и, главное, что такое русский модный код.

"Уже во время кастинга мы поняли, что большинство дизайнеров не знают, на какие гранты можно рассчитывать в России, какие возможности для бизнеса предоставляет государство сейчас, как попасть на Московскую неделю моды. Всю эту необходимую информацию они также узнают из нашего сериала. Дизайнеры с именем поделятся с коллегами советами, каких ошибок можно избежать начинающим мастерам, как грамотно себя пиарить и защитить авторское право", - пояснила продюсер.

В дальнейшем съемки документального сериала продолжатся в регионах юга России. Авторы проекта планируют побывать в Чеченской Республике, Дагестане и Татарстане, Удмуртии, чтобы полноценно отразить многогранность российской культуры.