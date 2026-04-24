Джеймс Ганн внес ясность в хронологию фильма «Глиноликий»

На днях DC и Warner Bros. выпустила дебютный тизер «Глиноликого», своего нового фильма. Куратор киновселенной Джеймс Ганн внёс важную ясность в хронологию картины и момент, в который разворачивается её сюжет.

По словам Ганна, события «Глиноликого» происходят до «Супермена», то есть, по сути, лента про Глиноликого станет первым фильмом в хронологии. К тому же в нём нам впервые и детально покажут Готэм.

Картина расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Хоррор выйдет в мировом прокате 23 октября.