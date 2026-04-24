Рузиль Минекаев рассказал о съемках фильма «Черный двор в кино»

В Москве прошла премьера фильма "Черный двор в кино" Данияра Болотбекова. Фильм - прямое продолжение сериала "Черный двор", вышедшего в 2023 году. Создатели вдохновлялись культовыми картинами об эпохе 90-х - сериалом "Бригада" и дилогией "Брат", однако предложили собственное видение "потерянного поколения", их представлений о дружбе, чести, совести и выборе между "понятиями" и законом.

Одну из главных ролей в картине исполнил Рузиль Минекаев - звезда проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте", присоединившийся к сериальному касту "Черного двора".

"Я бы не сказал, что боялся, но волновался, потому что уже был состоявшийся ансамбль. Однако все мои переживания и сомнения развеялись после нашей первой встречи", - рассказал актер корреспонденту "РГ".

Многие сцены фильма сняты в настоящей тюрьме. Рузиль рассказал, что считает это большим плюсом, так как помогает погрузиться в роль. Съемочную группу сопровождала серьезная охрана, все было очень строго.

"Никаких инцидентов не было, потому что мы работали в определенном участке, и, даже если ты хочешь куда-то сходить, то тебя сопровождает надзиратель", - объяснил актер.

Рузиль рассказал прессе, что актеры входили в тюрьму по определенным правилам.

"Мы строились в колонну по три, заходили во дворик, где у нас по очереди проверяли документы, а также нам надо было назвать имя, фамилию и возраст. Потом ждали пока все пройдут эту процедуру и только после этого могли идти дальше", - поделился актер.

Рузиль поделился, что после первого съемочного дня, проходя тот дворик, от усталости назвал дату рождения своего персонажа Шамы, а не свою.

"Несмотря на то что в колонии все знают, кто я и зачем мы все здесь собрались, сотрудник остановился и попросил повторить данные", - поделился актер.

В фильме "Черный двор в кино" также снялись Рауан Ахмедов, Айбар Салы, Акжол Примбетов, Дамир Амангельдин и другие.

По сюжету у героев Мухи и Боба заканчивается детство. Теперь они находятся по разные стороны решетки. События разворачиваются спустя два года после финала сериала: Муха, отбывающий срок в колонии, узнает, что у него родился сын, которому срочно нужна дорогостоящая операция. Это становится причиной для побега. Вместе с молодым заключенным Шамой и другими сокамерниками он начинает тщательно планировать побег. В это же время его бывший друг Боб, избежавший тюрьмы, оказывается в той же колонии, но уже в роли охранника. Их дружбу ждет серьезное испытание: одному нужно выбраться, другому - следовать правилам. В атмосфере напряжения, предательств и тюремной иерархии герои вынуждены выбирать между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого.

Музыку к сериалу написал исполнитель The Om (настоящее имя - Александр Дулепинских). Песни известного казахского инди-музыканта помогают ярче подчеркнуть образы героев. Перед премьерным показом ленты он со своей командой исполнил саундтреки из фильма.