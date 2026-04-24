Как будут выходить эпизоды сериала «Получеловек» от НВО

Расписание выхода сериала «Получеловек» от автора «Оленёнка»
24 апреля состоялась премьера мини-сериала «Получеловек». Драматическое шоу от автора «Оленёнка» расскажет о лучших друзьях — совсем разные по характеру, Рубен и Нил сблизились на фоне общей трагедии и с детства держатся вместе. Однако спустя 30 лет в их жизни запускается цепочка событий, которая заставит их пересмотреть взгляды друг на друга.
В первый сезон проекта войдёт шесть серий — они будут выходить по пятницам на HBO. Финал состоится 29 мая.
Расписание выхода сериала «Получеловек» от автора «Оленёнка»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 24 апреля
- 2-я серия 1 мая
- 3-я серия 8 мая
- 4-я серия 15 мая
- 5-я серия 22 мая
- 6-я серия 29 мая