За границей интерес к кино из России не проходит

Кинокритик Дарья Калачева считает, что рост интереса к российскому кино за рубежом повышает его культурный статус, хотя и не приносит доходов авторам из-за неофициальных показов. По мнению эксперта СМИ2, даже «подпольный» успех в Австралии объясняется давней востребованностью и особой притягательностью «загадочной русской души».

Ранее стало известно, что в кинотеатрах Австралии начали неофициально показывать российские фильмы, оформляя сеансы как частные в обход ограничений. В прокате — российские новинки с английскими субтитрами. Интерес проявляют не только русскоязычные зрители, но и местные жители, а билеты раскупаются за несколько дней.

«Кино из России всегда было в моде. Не нужно делать исторический экскурс – достаточно почитать интернет: в разные временные периоды наше кино присутствовало и в Каннах, и на «Оскарах», и на других крупных фестивалях еще с советских времен», — отметила она.

Нынешний всплеск внимания лишь продолжает эту традицию, пусть и в более необычной форме, считает сценарист, историк и критик кино, автор культурных событий Калачева. Ситуацию с подпольными кинопоказами в Австралии эксперт называет «максимально любопытной и даже авантюрной». Отдельно она обращает внимание на неожиданный состав аудитории: «казалось, что интерес проявят в первую очередь русские эмигранты, но билеты активно скупают и сами австралийцы».

Калачева связывает этот феномен с культурной притягательностью той самой загадочной русской души, «которая в кино выглядит почти как фантастика». В то же время она подчеркивает, что мировой зритель особенно ценит не столько блокбастеры, сколько самобытность.

«Блокбастерами мир не удивишь, тем более, что они вполне универсальны, хотя и бюджеты у нас несравнимы с западными. Так что нельзя забывать наше истинное, исконное, душевное, человечное, потрясающее кино», — заключила Калачева.

