Почему из «Дьявол носит Prada 2» вырезали сцену с Анной Винтур

Продолжение "Дьявол носит Prada" скоро выйдет, но за кадром произошло больше драмы, чем на экране. Создатели фильма внезапно отказались от нескольких известных камео.

© Just Talks

Режиссёр Дэвид Френкель рассказал, что в фильме планировали появление Анны Винтур. Съёмка прошла, но финальный результат не устроил команду. Винтур начала говорить раньше нужного момента, сцена вышла смазанной. Переделать дубль было бы логично, но режиссёр не решился. По его словам, попросить Винтур повторить сцену он просто не смог.

Эпизод не пропал полностью. Его добавят в дополнительные материалы, которые появятся позже на стриминге. То есть фанаты всё-таки смогут посмотреть этот момент, пусть и не в основном фильме.

Винтур успела повлиять на проект. Она заметила ошибку в сценах, где воссоздаётся офис Dior. В декорациях использовали слишком много цветов, причём розовых. По её словам, это не соответствует реальности. Всё быстро переделали и оставили только белые цветы.

Ещё одно громкое имя, которое не дошло до финального монтажа, — Сидни Суини. У неё была отдельная сцена, где она играет саму себя. Эпизод длился несколько минут, но его вырезали. Причина проста: он не вписался в ритм истории.

Зато в фильме всё-таки появятся другие известные фигуры из модной индустрии. Среди них — Донателла Версаче и Наоми Кэмпбелл. Их камео оставили, и они должны органично вписаться в сюжет.

В кадр вернутся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Именно их герои и продолжат историю, ради которой зрители и ждут премьеру.

Мировая премьера запланирована на 1 мая. Похоже, что за кадром осталось немало интересного, но именно строгий отбор сцен, возможно, сделал итоговую версию более цельной и завершённой.