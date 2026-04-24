Появился первый кадр с героями сериала «Скуби-Ду» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съёмок сериала «Скуби-Ду». Дата выхода проекта пока неизвестна. Авторы также показали первое фото с актёрами в образе главных героев.

Дафну в шоу исполнит Макенна Грейс («Охотники за привидениями»), Максвелл Дженкинс («Ричер») сыграет Фреда, роль Шегги досталась Тэннеру Хейгену («Больница Питт»), а Велму воплотит Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей 2»). Кто озвучит самого пса Скуби, неизвестно.

Авторами сценария выступили Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс). Ранее сообщалось, что сюжет адаптирует оригинальную историю персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой.