Каким будет приквел «Пацанов» с Дженсеном Эклсом

В 2026 году заканчивается сериал «Пацаны» — жестокая сатирическая комедия о неуправляемых супергероях. Сериальная франшиза при этом продолжает расширяться — на 2027 год запланирован выход «Восхода корпорации Vought». Это приквел «Пацанов» о становлении медиакорпорации, которая подчинила себе главных суперов США. В центре нового спин-оффа окажется молодой Солдатик — брутальный антагонист из оригинального шоу. Сюжет, каст и точная дата выхода «Восхода корпорации Vought» — в материале «Ленты.ру».

Основные детали сериала

Страна: США

Оригинальное название: Vought Rising

Жанр: супергероика, криминальная комедия, боевик

Шоураннер: Пол Греллонг

Франшиза: «Пацаны»

Сколько серий: 8

Когда выйдет: 2027 год

Где смотреть: стриминг Amazon Prime Video

В главных ролях: Дженсен Эклс, Ая Кэш, Мэйсон Дай, Элизабет Пози

«Восход корпорации Vought» (Vought Rising) — спин-офф и приквел американского супергеройского сериала «Пацаны» (2019-2026). Для франшизы это уже третье ответвление от основного проекта — после анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые» и двухсезонного «Поколения "Ви"».

Дата выхода

Первые новости о сериальном приквеле «Пацанов» появились летом 2024 года. Примерные сроки релиза сообщили весной 2026-го — незадолго до старта финального сезона оригинального шоу.

Выход сериала «Восход корпорации Vought» планируется в 2027 году. Точная дата премьеры не раскрывается

«Восход корпорации Vought», как и другие проекты этой супергеройской франшизы, выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Если верить создателю «Пацанов» Эрику Крипке, первый сезон будет полностью готов к концу 2026-го, дальнейшие сроки релиза будут зависеть исключительно от платформы. Крипке предполагает, что премьера шоу состоится в первые месяцы 2027 года.

Первый сезон «Восхода корпорации Vought» состоит из восьми эпизодов (совпадает с длительностью сезонов в «Пацанах»). Хронометраж серий пока не уточняется — скорее всего, каждая из них будет идти около часа.

Уже известно название первого эпизода: «Красная угроза» (Red Scare).

Что такое «Красная угроза»

Это идеология, которая предполагает полное неприятие коммунизма, социализма и анархизма. Она сформировалась в XX веке: власти США и других западных стран опасались, что революция 1917 года в России может повториться на их территории, что предыдущие правительства будут свергнуты и власть захватят коммунисты.

После Второй мировой войны идеология «красной угрозы» усилилась: коммунизм был как никогда популярен в мире благодаря победе СССР над нацизмом. В США преследование инакомыслящих под видом борьбы с коммунистическими организациями продолжалось до конца 1950-х. Именно в 50-е разворачивается действие «Восхода корпорации Vought».

Трейлер

Трейлер к сериалу «Восход корпорации Vought» еще не опубликован, зато уже можно посмотреть на костюмы главных героев будущего спин-оффа.

Сюжет

О сюжете сериала мало что известно. История развернется в США в 1950-е годы и расскажет о зарождении империи Vought (корпорации, с которой в будущем сражаются главные герои «Пацанов»), становлении индустрии супергероев и превращении первых супергероев в знаменитостей.

В центре сюжета окажутся первые суперы, созданные «Воут». Герои будут расследовать загадочное убийство. Среди главных действующих лиц — Солдатик (Дженсен Эклс) и Клара Воут / Штормфронт (Ая Кэш) из оригинального шоу.

«Это закрученная детективная история об истоках корпорации «Воут» в 1950-х. С нетерпением ждем, когда сможем взорвать вам мозг и взбудоражить души этой пикантной, жуткой сагой, пропитанной кровью и препаратом V», — Эрик Крипке и Пол Греллонг, создатели сериала «Восход корпорации Vought».

Вообще, «Восход корпорации Vought» изначально создавали с заделом на несколько сезонов. История Солдатика и других суперов из 1950-х, скорее всего, получит продолжение — правда, никакой конкретной информации об этом пока нет.

Среди других сюжетных линий, которые может затронуть приквел о создании могущественной корпорации Vought, — нацистское прошлое ее основателя Фредерика Воута и жестокие эксперименты с препаратом V.

Создатели и производство

Спин-офф «Пацанов» о предыстории корпорации «Воут» официально Эрик Крипке стал одним из продюсеров проекта — эту же должность заняли актеры Дженсен Эклс и Ая Кэш (играют Солдтика и Штормфронт/Либерти).

Шоураннером «Восхода корпорации Vought» стал Пол Греллонг, один из сценаристов «Пацанов»

Помимо Греллонга, над сценариями новых серий работали Пол Киблз («Нэшвилл»), София Лопез («Новый агент МакГайвер»), Шейла Уилсон («Женщина в озере»), Мэтт Бернс («Пацаны»), Лорен Грир («Поколение «Ви») и Джин Барнс («Ходячие мертвецы»). Режиссером первой серии стал Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя», «Черное зеркало»).

Съемки «Восхода корпорации Vought» стартовали в канадском Торонто в августе 2025-го и завершились через полгода. После окончания съемок Дженсен Эклс поблагодарил команду, которая работала над шоу.

«Вы все — кучка психопатов… И я обожаю вас за это», — написал он в своих соцсетях.

Актеры и роли

Центральным персонажем «Восхода корпорации Vought» станет Солдатик, которого вновь сыграет Дженсен Эклс.

Зрителям покажут более молодого героя и историю его становления. «Мы сможем немного приоткрыть завесу тайны и увидеть более уязвимого Солдатика. Не могу дождаться!» — поделился эмоциями актер.

«Это не значит, что Солдатик станет совершенно другим персонажем и перестанет быть тем крутым парнем, которого мы знаем и любим. Мы быстро к этому придем, но нам любопытно показать, как этот парень стал тем, кто он есть», — Дженсен Эклс актер, играет Солдатика в сериале «Восход корпорации Vought».

Какие актеры сыграют в сериале «Восход корпорации Vought»

Дженсен Эклс («Сверхъестественное») — Бен / Солдатик. Первый супергерой США, лицо корпорации Vought, лидер первой супергеройской команды «Расплата». Выносливый и очень сильный суперсолдат, не стареет.

Ая Кэш («Ты — воплощение порока») — Клара Райзингер, жена Фредерика Воута, основателя корпорации Vought, одна из первых супергероинь. Умеет летать, способна управлять электрическими разрядами, не стареет.

Мэйсон Дай («Очень странные дела») — Бомбсайт, один из первых супергероев. Персонаж появляется не только в «Восходе корпорации Vought», но и в пятом сезоне «Пацанов».

Элизабет Пози («Эйфория») — рядовая Ангел, одна из первых супергероинь.

Уилл Хочман («Голубая кровь») — Торпедо, один из первых супергероев.

Итан Слейтер («Злая: Сказка о ведьме Запада») — Томас Годолкин, гениальный ученый, супергерой, основатель супергеройского Университета Годолкина. Был главным антагонистом второго сезона еще одного спин-оффа «Пацанов» — «Поколения "Ви"».

Среди других заявленных актеров: Джордан Мири («Бриджертоны»), Николо Пазетти («Индустрия»), Рики Стаффьери («Лучше звоните Солу»), Брайан Дж. Смит («Звездные врата: Вселенная»), Кики Лэйн («Не беспокойся, дорогая») и другие.

Одно из интересных «Сверхъестественному» Марк Пеллегрино (играл Люцифера). Вообще, в «Пацанах» появлялось немало актеров из этого шоу — например, Джеффри Дин Морган (Джон Винчестер / Джо Кесслер) и Джим Бивер (Бобби Сингер / Роберт Сингер). К тому же оба проекта создал шоураннер Эрик Крипке, который работает и над «Восходом корпорации Vought».