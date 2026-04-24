Режиссер «Миссии невыполнима» снимет фильм по Battlefield

Издание The Hollywood Reporter раскрыло информацию о разработке фильма по знаменитой видеоигровой серии Battlefield. Адаптацию снимет режиссёр «Миссия невыполнима: Финальная расплата» и сценарист «Топ Ган: Мэверик» Кристофер Маккуорри.

Постановщик также напишет сценарий для экранизации. Продюсером фильма выступит звезда хоррора «Грешники» Майкл Б. Джордан. В издании не исключают, что он также сыграет главную роль в адаптации.

Дата выхода экранизации Battlefield пока неизвестна. Компания Electronic Arts, которая отвечает за видеоигровую серию, также выступит продюсером экранизации. Сейчас авторы ищут компанию, которая выпустит фильм.