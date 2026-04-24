Критики разгромили мультфильм «Скотный двор»

1 мая состоится премьера мультфильма «Скотный двор» — экранизации одноимённой повести Джорджа Оруэлла от звезды «Властелина колец» Энди Сёркиса. Первые критики уже посмотрели проект и низко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил только 33% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за преданность первоисточнику. На этом, по мнению критиков, плюсы мультфильма заканчиваются. Авторы рецензий ругают картину за слишком блёклую анимацию и невыразительных персонажей. Энди Сёркис попытался сделать мрачную историю Оруэлла более понятной для детей, но, если судить по обзорам, у него не вышло.

Что пишут критики про мультфильм «Скотный двор»:

Режиссёр Сёркис сохраняет первоначальный аллегорический посыл и замысел Оруэлла, хотя и несколько смягчает его, балансируя на грани между политической остротой первоисточника и необходимостью привлечь более широкую аудиторию.

Нелепая адаптация, которая не понравится детям, родителям или поклонникам творчества Оруэлла.

Сёркис стремится к чему-то более эффектному в этом проекте. Но анимационный подход скорее подрывает посыл истории, чем помогает ей дойти до юных умов.

Мрачная картина, которая кажется слишком жестокой для маленьких детей, но при этом недостаточно мрачной, чтобы отдать должное рассказу Оруэлла. Фильм заставляет задуматься, подходит ли он для семейной аудитории.

Удивительное достижение этого фильма заключается в том, что на каждом этапе сюжета мы чувствуем себя в ловушке и подвергаемся наказанию. Он выглядит неумолимо ужасно.

Адаптация «Скотного двора» выполнена с применением технологии захвата движений, за визуальную часть отвечала студия Cinesite. Главные роли озвучили Сет Роген («Киностудия), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), Стив Бушеми («Бешеные псы»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Гейтен Матараццо («Очень странные дела»).