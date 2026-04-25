Отечественные мультфильмы получат полное госфинансирование

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.

Изменения внесены в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". Согласно документу, теперь предусмотрена возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков.

До этого было предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако эта норма не распространялась на анимацию.