Эксперт отметил рост популярности платформы «Москино»

С января по март 2026 года кинопроизводители воспользовались цифровой платформой «Москино» свыше 40 тысяч раз, что в 1,5 раза больше, чем показатели аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Представленные на платформе сервисы значительно упрощают съемочный процесс. С их помощью можно найти нужных специалистов, подобрать подходящие локации и реквизит. Чаще всего создатели фильмов и сериалов интересуются арендой павильонов и другими услугами кинопарка и кинозавода «Москино», — рассказала заммэра.

Съемочным группам доступно для бронирования около 700 пространств, включая улицы, парки, скверы, вокзалы, культурные учреждения, усадьбы, павильоны Киностудии Горького, а также площадки кинозавода и кинопарка «Москино». В 2025 году по ним появились трехмерные туры, что дополнительно экономит время на этапе подготовки.

Каталог реквизита насчитывает 65 тысяч единиц: в него входят современные и исторические костюмы, мебель, бутафория, техника и прочие предметы разных эпох.

В столичном кинопарке «Москино» прошли съемки новой комедии «На ход ноги». В ней приняли участие популярные российские актеры Кристина Бабушкина и Иван Охлобыстин. Работа над ключевыми сценами для главного героя проходила в локации «Аэропорт» и в салоне самолета Boeing.