Три причины увидеть военную драму «Семь верст до рассвета»

Уже 30 апреля в широкий прокат выйдет одна из самых ожидаемых премьер весны - "Семь верст до рассвета". Это военная драма о псковском крестьянине Матвее Кузьмине. Зимой 1942 года в суровых условиях оккупированной Псковской области он совершил поступок, который сравнивают с подвигом Ивана Сусанина. "РГ" уже посмотрела фильм и нашла три причины, почему его стоит увидеть каждому.

Повесть о настоящем человеке

Некоторым зрителям кажется, что о Великой Отечественной войне уже все снято. Это не так. В этой святой для каждого из нас теме еще столько неизвестных историй и подвигов, что киностудиям их хватит лет на триста вперед.

Причем многие истории не нужно даже выискивать в архивах, достаточно внимательно прочитать очерки и рассказы военкоров и писателей-фронтовиков.

В основе фильма "Семь верст до рассвета" - рассказ Бориса Полевого, который в свою очередь написан на основе очерка о Матвее Кузьмине, что был опубликован в "Правде".

Но это лишь сердцевина фильма. А вот для того, чтобы понять, как все происходило вокруг подвига псковского крестьянина, сценаристу Наталье Шумак и консультантам картины пришлось провести серьезную исследовательскую работу: поднять архивные данные, поговорить с родственниками Матвея Кузьмина, найти свидетельницу событий тех лет.

Но главное, что удалось сделать создателям фильма, - за легендой они смогли увидеть живого человека. И рассказать ее так, что у зрителей не возникает ощущений, будто бы эта история касается давно минувших дней. Отнюдь. "Семь дней до рассвета" - это про каждого из нас, сегодняшних.

Итак, что известно о главном герое фильма? В деревне его звали бирюком: нелюдимый, колючий, взгляд исподлобья. Жил с семьей обособленно, отказался вступать в колхоз. Его недолюбливали за то, что всегда резал правду-матку в глаза. "От него не знали, чего ждать, - рассказывают консультанты фильмы. - То он зимой один со старым ружьишком загоняет пришлую стаю волков в засаду. А когда село оккупировали немцы - без разговоров отдает теплые вещи и захаживает в комендатуру "на чай".

Предатель? Для односельчан ответ очевиден. Его же обвинили в доносе на подпольщиков, которых повесили на площади. По законам военного времени дом крестьянина сожгли на следующую же ночь. А потом случилось страшное - немцы собрали группу для диверсии в советском тылу, и старик согласился провести врагов тайными тропами. Но никто в деревне не знал, куда на самом деле ведет эта тропа.

Пронзительная история. Одна из тех, что оставляет в сердце ссадины.

Белые халаты и мертвые деревни

Еще одна причина, почему стоит увидеть фильм, - достоверность. Здесь практически нет ляпов и глупостей, которыми, увы, грешат современные кинематографисты, когда говорят о войне или о жизни в СССР.

И даже белые халаты, в которых вдруг появляются в фильме немцы, как оказалось, не придуманы ради красивой картинки.

Создатели фильма встретились со свидетельницей тех событий, и она легко вспомнила, что отряд немецких горных егерей, а именно их завел в ловушку крестьянин Кузьмин, был именно в таком камуфляже.

Это свидетельство заставило команду копнуть глубже. Откуда элитные части Вермахта, подготовленные для войны в горах, взялись под Псковом в 1942 году? Оказалось, что это исторический факт - их действительно перебросили на этот участок фронта перед тем, как отправить на новое задание.

Деревня, где в 1942 году совершил подвиг Матвей Кузьмин, сегодня стала частью города. Чтобы найти подходящую натуру, съемочной группе пришлось отправиться в окрестности Великих Лук.

Поиски были долгими: в современном мире почти не осталось "живых" деревень, похожих на селения 40-х годов, вся аутентичность давно испорчена пластиковыми окнами, яркими заборами и спутниковыми антеннами. И все же съемочной группе повезло - в одной из заброшенных деревень удалось найти нужную атмосферу.

"Под Великими Луками местность очень рельефная, и сразу понятно, почему нужны лыжи, как солдаты прятались между этими холмами - достоверная география местности. Мы нашли заброшенную деревню, где сохранилось три заброшенных дома. Трава была по шею, но это место идеально нам подходило", - говорит режиссер Александр Андреев.

Наконец, посмотреть фильм "Семь верст до рассвета" стоит ради пронзительных актерских работ. На главную роль кастинг не проводили - лишь фотопробы без участия артиста. Все решил случай. Автор идеи Мария Селиванова, читая рассказ Бориса Полевого, увидела фотографию реального героя - Матвея Кузьмина, и он очень походил на Федора Добронравова. После этого других вариантов не рассматривали.

Сам Федор Добронравов говорит, что предложение сняться в фильме принял сразу.

"Насчет соглашаться или нет - я даже не думал. Подвиг Матвея Кузьмина - это легендарный подвиг, который обязан быть воспет. Я бесконечно счастлив оттого, что могу хотя бы на экране стать частью этой истории. Это настоящая честь", - рассказал Добронравов.

Роль Ефросиньи, жены крестьянина-героя, сыграла Мария Шукшина. Одна из сцен, которая точно запомнится зрителям, - казнь подпольщиков, которую немцы проводили на глазах у всего села. Но запомнится она и Шукшиной, которая этот страшный момент в буквальном смысле пропустила через себя, как и положено актерам советской киношколы.

"Сцену проживали - слезы лились так, что их невозможно было остановить. Дубль, стоп, но не получается убрать эмоции, тебя трясет, - рассказывает Шукшина. - Я видела перед собой батюшку, которого вешали, и девочку-комсомолку. Все эти события произошли здесь, на этой земле. Звери-фашисты убивали людей…"

А еще Шукшина рассказывает, как, приехав на съемку в первый раз, ощутила трепет:

"Эта сакральная земля помнит ужасы войны".

Этот трепет ощущается в каждой сцене, в каждом кадре. И нет сомнения - передастся зрителям, что увидят фильм на большом экране.