Из Парижа с ужасом: съемки «Уэнздей» переместились в Европу

Дженна Ортега в черном плаще стоит на фоне Эйфелевой башни. Актриса вновь перевоплотилась в Уэнсдей Адамс, девушку с необычными способностями и сложным характером. Съемки третьего сезона сериала «Уэнздей» в самом разгаре, и, судя по первым кадрам, герои проекта переместятся в Европу.

У фото со съемочной площадки есть подпись — «Из Парижа с ужасом». Судя по всему, действие сериала теперь не ограничивается Академией Невермор, что в американском городке Джерико, и герои шоу окажутся в Старом свете. Известно, что съемки третьего сезона шоу стартовали в феврале в Ирландии, а весной группа проекта перемесилась во Францию.

Мотоцикл, который видно на снимке, возможно, указывает на то, что парижская линия выходит из финала второго сезона, где Уэнздей совершала полную опасностей поездку. По слухам, в третьем сезоне появятся новые персонажи, которые будут объединены единой сюжетной линией и, таким образом, появится отдельная мифология вдобавок к уже существующей.

Первый сезон «Уэнздей» вышел осенью 2022 года и с сериалом случилось настоящее маркетинговое чудо. Детище Тима Бертона изначально не получило ни восторженную критику, ни повышенное внимание публики. Но после того как танец героини под песню Леди Гаги Bloody Mary стал глобальным мемом и завирусился в соцсетях, аудитория сериала многократно выросла, что принесло «Уэнздей» репутацию одного из хитов сезона, а исполнительница главной роли Дженна Ортега превратилась в звезду нового поколения.

Во втором сезонке планировалось больше ужаса, экшена и гостевой выход Леди Гаги. Все так и случилось, однако резонанс у продолжения шоу оказался куда скромнее. Иногда все это напоминало уже знакомый анекдот. Смешной, но не по второму разу. Однако уже после премьеры продолжения стало известно, что сериал продлили и на третий сезон.

Продюсерский оптимизм иногда трудно объяснить, но только на чудо и знакомое название создатели проекта, конечно же, не надеются. Вероятно, продюсеры рассчитывают на то, что европейские декорации придадут происходящему в кадре дополнительный шарм. Как и новые звезды. К проекту присоединились Вайнона Райдер, Крис Сарандон, Ева Грин. К своим ролям вернутся Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, а Джоанна Ламли станет постоянной участницей шоу.