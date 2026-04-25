Pixar выпустит короткометражку по мультфильму «В поисках Немо»

Издание Deadline сообщило, что студия Pixar начала разработку короткометражного мультфильма по вселенной «В поисках Немо». Дата выхода картины пока неизвестна.

В анимационной ленте вернётся рыбка Дорри, известная по предыдущим частям. Её вновь озвучит актриса и телеведущая Эллен Дедженерес. Авторы пока не раскрыли сюжетных деталей проекта, потому что только недавно приступили к его созданию.

Мультфильм «В поисках Немо» вышел в 2003 году. Сюжет повествует о рыбе Марлине, который отправляется в опасное путешествие, чтобы найти своего пропавшего сына Немо. Картина стала культовой по всему миру и получила премию «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм». В 2016 году лента также получила спин-офф «В поисках Дори».