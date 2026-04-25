Опубликован трейлер фильма «Вечеринка в честь дня рождения»

Издание IGN представило трейлер фильма «Вечеринка в честь дня рождения». Изначально драму показали на 78-м кинофестивале в Локарно в августе 2025 года. Дата премьеры картины в мировом прокате пока неизвестна.

Действие ленты развернётся в конце 1970-х годов, на уединённом острове в Средиземном море. Сюжет расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако у героя есть тайные планы, которые повлияют на жизнь его единственной наследницы.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Уиллем Дефо («Святые из Бундока»). В фильме также сыграли Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»), Эмма Суарес («Земля»), Джо Коул («Банды Лондона») и другие артисты. Режиссёром выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).