Критики оценили фильм «Вершина»

24 апреля на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма «Вершина» — нового триллера с Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Тэроном Эджертоном («Kingsman: Секретная служба») в главных ролях. Многие критики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 67% свежести.

Обозреватели хвалят картину за большое количество напряжённых сцен и жуткую атмосферу. По мнению авторов рецензий, такой эффект достигается благодаря сильным актёрским работам главных звёзд фильма. При этом некоторые критики ругают «Вершину» за слишком посредственный сюжет, который не сможет предложить фанатам жанра что-то новое.

Что пишут критики про фильм «Вершина»

«Фильм исследует вопрос о том, кто станет главным хищником: серийный убийца, ищущий свою следующую жертву… или Шарлиз Терон. Я знаю, на кого я делаю ставку.

«"Вершина" — это достойный триллер о выживании. Он не представляет собой что-то революционное, но достаточно хорошо снят, чтобы впечатлять обилием естественных острых ощущений и гуманистического напряжения».

«Если вы хотите увидеть Терон в опасных ситуациях, а Эджертона — в роли злорадствующего серийного убийцы, то вы попали по адресу».

«Даже такие талантливые актёры, как Терон и Эджертон, не смогли спасти "Вершину" от посредственного сюжета и разочаровывающих экшен-сцен. В каком-то смысле, если бы фильм стал немного безумнее, его можно было бы назвать весёлым китчем, но, увы, он не дотягивает до этого уровня».

«Триллер о выживании начинается довольно неплохо, но затем с ликованием срывается с обрыва, во многом благодаря совершенно безумной игре Терона Эджертона».

«Вершина» рассказывает историю девушки Саши, которая отправляется в экстремальное путешествие по Австралии. Однако главной угрозой для женщины становится не дикая природа, а маньяк, который любит охотиться на людей.