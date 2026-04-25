Алекс Пройас снимет свой первый за десять лет фильм при помощи ИИ

Постановщик ряда культовых фантастических фильмов Алекс Пройас ("Ворон", "Темный город", "Я, Робот", "Знамение"), возвращается в большое кино спустя 10 лет. Новый проект мастера под названием "Рай" (Heaven) будет создан с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает издание Deadline, это будет мрачная сатирическая история о бюрократе, который, разочаровавшись в жизни, загружает свое сознание в идеальный цифровой мир.

Пройас годами вынашивал идею картины, теперь же у его студии Ex Machina появилась возможность "создавать обширные миры за разумный бюджет".

Авторы фильма уверяют, что технологии "будут лишь дополнением" к работе реальных кинематографистов и актеров, состав которых будет обнародован позже.

Активно использовать ИИ в своем творчестве также намерены Стивен Содерберг, Майкл Манн, Роберт Родригес, Пол Шредер и другие известные режиссеры.

Премьера последней работы Пройаса, приключенческого фэнтези "Боги Египта", состоялась в 2016 году. Этот фильм стал самой большой его неудачей - при бюджете в 140 миллионов долларов лента собрала в прокате немногим больше 150 миллионов.