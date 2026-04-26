Какие киноновинки недели уже можно посмотреть в Сети

Николь Кидман и Мишель Пфайффер пытаются понять недавно родившую Эль Фаннинг, в то время как Молли Уиндзор заводит роман с беглым заключённым и ищет истину в религиозной секте. В киноновинках сети кипят нешуточные страсти, поэтому устраивайтесь поудобнее и выбирайте фильм на вечер.

© кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами»

Отречённая (18+)

Режиссёры: Джим Лоуч, Филиппа Лэнгддэйл

Время: 6 серий по 45 минут

О чём сериал. Сельская местность Англии. Люди живут в изолированной религиозной общине "Братство Господне". Руководитель общины мистер Филлипс (Кристофер Экклстон) контролирует все решения семей, входящих в это братство. Адам (Эйса Баттерфилд) - его ревностный последователь, мечтающий занять главенствующее место. У него есть жена Рози (Молли Уиндзор) и слабослышащая дочь Грейс (Оливия Пикеринг). С ней происходит несчастный случай: сначала она теряется в лесу, а затем падает в реку. Её спасает поселившийся неподалёку от общины беглый заключённый Сэм (Фра Фи). За этот поступок его приглашают пожить в общине. Рози, мать девочки, сомневается в правильности выбранного пути, потому что видит противоречия между её мужем и мистером Филлипсом. Сэм же пробуждает в ней желания, и она заводит с ним роман. Пытаясь разобраться в своей жизни и найти истину, Рози подвергает себя опасности.

Что интересного. Для съёмок этого сложного сериала режиссёр Джим Лоуч специально выбирал места, которые могли бы создать ощущение "психологической клаустрофобии", но при этом пейзажи были бы живописными. Сцены внутри помещений специально снимали при слабом освещении, чтобы зритель думал, что героев могут подслушивать. Несмотря на то что культ в сериале вымышленный, сценарист Джули Гири создавала его образ, беседуя с людьми, которые когда-то покинули разные религиозные культы Великобритании. Некоторые сцены в сериале были созданы по их рассказам. Актёры тоже изучали закрытые ультраконсервативные христианские группы для глубокого погружения в свои роли.

Кому не понравится. Тем, кто от этого психологического триллера ожидает экшена и более динамичного развития событий. Здесь создатели проекта фокусируются на внутренних конфликтах и атмосфере изоляции. Не зайдёт он и тем, кто сейчас не готов думать о том, что движет людьми в сектах и что они переживают за закрытыми дверьми общины.

Кевин (18+)

Время: 8 серий по 25 минут

О чём мультсериал. Домашний кот Кевин беззаботно живёт в квартире со своими хозяевами. У него есть мягкий диван, миска с кормом и заботливые человеческие руки. Но его хозяева решают развестись, и привычная жизнь Кевина рушится. Кот уходит из дома и в итоге оказывается в местном приюте для брошенных животных. Теперь вместо мягкого дивана - тесная клетка, которую он делит с другими животными богадельни. Там он знакомится с циничным персом Армандо, чудаковатой кошкой-сфинксом по кличке Кексик и шотландкой Джуди. А за всем зверинцем в приюте следят управляющий Мет и собака Брэнди породы ши-тцу. Теперь Кевину предстоит разобраться в себе и многое понять о жизни вне дома.

Что интересного. Режиссёров сериала нигде не указывают, но известно, что проект создали (выступили продюсерами) Обри Плаза и Джо Венгерт. Последний также выступает шоураннером проекта. Создатели в мультсериале исследуют темы одиночества, потери дома и поиска новой семьи. Мультяшная комедия для взрослых полна сарказма и забавных наблюдений о людях и их странностях.

Кому не понравится. Тем, кто ждёт от этой сатиры интеллигентности и глубокого психологического анализа. Также не зайдёт этот мультсериал тем, кого может смутить жаргонная лексика и кто краснеет от плоского юмора и не готов к нелепым сценам с животными.

Напоминание о нём (18+)

Режиссёр: Ванесса Касвиль

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 1 час 54 минуты

О чём фильм. Кенна Роуэн (Майка Монро) вышла из тюрьмы после семи лет заключения. Тогда роковая ошибка, в которой погиб её парень Скотти, перечеркнула всё в её жизни: любовь, свободу и будущее. Но самое главное - разлучила её с маленькой дочкой Диэм (Лэйни Уилсон). Женщина возвращается в родной город в Вайоминге, чтобы наверстать упущенное и наладить отношения с дочерью, но родители Скотти всё ещё винят женщину в смерти сына и не рады её возвращению. Они препятствуют её общению с Диэм. Кенна ищет работу и старается доказать, что изменилась. Единственный, кто её поддерживает - бывший игрок Национальной футбольной лиги, владелец бара в городке, а также друг Скотти и его семьи Леджер (Тайрик Уизерс). Постепенно между ними возникают чувства, но жители городка осуждают их отношения, и прошлое всё сильнее тянет Кенну назад, как бы она ни стремилась к новой жизни.

Что интересного. Основой для фильма послужил одноимённый роман Колин Гувер. Писательница часто присутствовала на съёмках и консультировала команду. После завершения съёмок врачи диагностировали у неё онкологию. Но на премьере фильма в марте этого года писательница смогла присутствовать. Драматическую мелодраму о раскаянии, любви и ещё одной попытке обрести счастье снимали в основном в Калгари (Канада) весной-летом 2025 года. Городок, в котором разворачиваются события, вымышленный, но, чтобы зрители поверили в его существование, художники создали целую карту соответствующих локаций.

Кому не понравится. Тем, кто хотел этим вечером посмотреть фильм о любви с закрученным сюжетом. Здесь всё предсказуемо. Да и химия между Кенной и Леджером ощущается, но не впечатляет.

У Марго проблемы с деньгами (18+)

Режиссёры: Дирбла Уолш, Кейт Херрон, Элис Сибрайт

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 8 серий по 60 минут

О чём сериал. Марго Милле (Эль Фаннинг) 20 лет, и она с детства мечтала стать писательницей. В колледже она заводит мимолётный роман с женатым преподавателем (Майкл Ангарано) английского языка. В итоге беременная Марго остаётся одна, без денег и без желаемой карьеры. Мать девушки Шайен (Мишель Пфайффер) работает официанткой и занята своей личной жизнью, поэтому не особо вникает в проблемы дочери. А её отец Джинкс (Ник Офферман), бывшая звезда рестлинга, выходит из тюрьмы и советует ей завести аккаунт на одной из социальных платформ. Марго начинает писать эротические сценарии и продаёт их. Молодая мать даже становится популярной, но из её окружения почти никто не одобряет такой способ заработка.

Что интересного. Этот сериал - экранизация одноимённого романа Руфи Топ. В проекте участвует по-настоящему звёздный состав: Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Николь Кидман (она же вместе с Эль Фаннинг является исполнительным продюсером), Ник Офферман, Грег Киннир. Съёмки сериала проходили в Лос-Анджелесе, Фуллертоне (штат Калифорния) и в Лас-Вегасе. Во время работы над сериалом Николь Кидман (она сыграла бывшую профессиональную рестлершу) сильно заболела гриппом, но всё же продолжила съёмки. После завершения работы именитую актрису пришлось срочно госпитализировать.

Кому не понравится. Тем, кому надоели сюжеты, подобные этому: стала любовницей, забеременела, её бросили и теперь ей не на что жить. А также тем, кто намерен найти в этом сериале ответы на сложные жизненные вопросы - здесь нет никакой психологической проработки.