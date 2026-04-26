Вышел большой трейлер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Компания Amazon представила большой трейлер сериала «Паук-Нуар». Авторы опубликовали цветной и чёрно-белый ролики — само шоу также можно будет посмотреть в разных цветовых версиях.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video.

Проект расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях — цветной и чёрно-белой.

«Паук-Нуар» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video целиком 27 мая. Главную роль в сериале сыграл знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В шоу также появятся Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).