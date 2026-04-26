Опубликованы первые кадры комедии «Чудаки 5»

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры фильма «Чудаки 5». Новая часть знаменитой серии комедий выйдет в мировом прокате 26 июня.

© Entertainment Weekly/Paramount

«Чудаки» представляют собой популярное телешоу, выходившее на канале MTV с 2000 по 2002 год. За это время авторы выпустили три сезона. Проект показывал, как команда экстремалов, среди которых один из создателей серии Джонни Ноксвил, выполняла опасные и смешные трюки, подвергая себя риску различных травм.

Помимо телешоу, франшиза также получила четыре фильма, последний из которых, под названием «Чудаки навсегда», вышел в 2022 году. Ленту высоко оценили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 86% обозревателей и 91% зрителей. «Чудаки 5» станут финальной картиной серии.