Фильм «Майкл» пересняли по просьбам семьи Майкла Джексона

Издание Variety раскрыло подробности создания фильма «Майкл». По данным СМИ, авторы пересняли финал картины про легендарного музыканта Майкла Джексона.

Раскрыты подробности создания фильма «Майкл»
В ленте изначально присутствовала сцена, где следователи приезжали в ранчо Неверленд, которое принадлежало певцу. Правоохранители проводили расследование, которое связано с обвинениями Майкла Джексона в растление малолетних. Однако эпизод, как и многие другие сцены, связанные со скандалом, были вырезаны. По данным Variety, пересъёмке подвергся весь третий акт фильма, который был посвящён разбирательствам насчёт обвинений в отношении музыканта.

Источники СМИ отметили, что адвокаты наследников Майкла Джексона нашли пункт в соглашении с одним из обвинителей — его не должны были никак упоминать в картине. Родственники певца выступали продюсерами фильма, потом его пришлось отправить на пересъёмки, из-за чего дату выхода в итоге перенесли на весну 2026 года.

Фильм «Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Картину низко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получил только 38% свежести. Многие обозреватели ругали фильм за его «безопасность» — им не понравилось, что «Майкл» избегает скандальных тем.