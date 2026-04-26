Расписание выхода криминального сериала «Приговор» с Антоном Васильевым
1 мая стартует сериал «Приговор». Криминальное шоу расскажет историю Саввы — он выходит на свободу, проведя в тюрьме больше 20 лет за убийство, которого не совершал. Сперва герой намерен завязать с криминалом, однако его шантажируют и втягивают в местные разборки. Савва отправляется мстить обидчикам, не зная всей правды о собственном прошлом. Главную роль исполнил Антон Васильев («Сводишь с ума»).
В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить частями каждую пятницу в онлайн-кинотеатре «Кион». Премьера заключительного эпизода состоится 22 мая. Картина также будет транслироваться на телеканале НТВ.
- 1-я серия — 1 мая;
- 2-я серия — 1 мая;
- 3-я серия — 1 мая;
- 4-я серия — 1 мая;
- 5-я серия — 8 мая;
- 6-я серия — 8 мая;
- 7-я серия — 15 мая;
- 8-я серия — 15 мая;
- 9-я серия — 22 мая;
- 10-я серия — 22 мая.