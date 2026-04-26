Главные фильмы 48-го Московского международного кинофестиваля

48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) 23 апреля завершил работу. Из представленных на нем игровых и документальных фильмов «Вечерняя Москва» выбрала те, которые рекомендует к просмотру.

География 48-го Московского международного кинофестиваля охватила 43 государства, а основная программа включала в себя 200 фильмов. Вот несколько лент, которые «Вечерняя Москва» советует не пропустить.

Ангелы Ладоги

Александр Котт. В ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и др.

В прокате с 23 апреля

Действие фильма происходит в 1941 году, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады. Бывшие яхт смены Петр (актер Роман Евдокимов) и Павел (Тихон Жизневский) пересаживаются на буера — легкие суденышки на коньках скользят по льду, обгоняя ветер. Задача спортсменов — спасти не успевших эвакуироваться детей, воспитанников детского дома, за которыми присматривает Ольга (Ксения Трейстер). Сюжет картины основан на реальных событиях.

«О Великой Отечественной войне сказано очень много, — отмечает режиссер Александр Котт. — Я взялся за этот проект, потому что такого ракурса еще не видел: молодые красивые парни-спортсмены спасают детей, для которых война — страшное приключение».

Фильм словно балансирует на грани жанров спортивного, военного, семейного кино и мелодрамы. Каждой из линий уделено должное внимание, так что смотреть будет интересно всем.

Шурале

Алина Насибуллина. В ролях: Алина Насибуллина, Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Роман Михайлов, Сергей Гилев и др.

В прокате с 7 мая

Этот мистический триллер — режиссерский дебют актрисы Насибуллиной, основанный на легенде о духе из татарской мифологии. Он рассказывает об Айше, которая накануне свадьбы возвращается в родную деревню искать пропавшего брата. Там она и сталкивается со своим прошлым и тайнами леса.

Песни джиннов

Роман Михайлов. В ролях: Вьом Ядав, Манасви Мамгаи, Виктория Мирошниченко, Анастасия Негинская и др.

Новый фильм режиссера Михайлова, снятый в Индии. Лента, где музыка переплетается со странными диалогами и будто случайными встречами, проявляя то, что не все могут разглядеть в окружающем их мире. Две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь. На Гоа местные организуют мероприятие с участием Юлии Волковой из «Тату». А в одном из ашрамов исцеляют музыкой. Искреннее кино о зыбкости мира.

Красный призрак 1812

Андрей Богатырев. В ролях: Алексей Шевченков, Олег Савостюк, Константин Плотников, Никита Кологривый и др.

Оригинальный кинокомикс, посвященный безымянным героям 1812 года, своеобразная предыстория «Красного призрака», который вышел в 2021 году.

«Во время Отечественной войны 1812 года существовало высокое понятие чести и взаимного уважения, что подтверждается дневниками Дениса Давыдова и французских офицеров, а также перепиской Наполеона и Александра I, — подчеркнул Андрей Богатырев. — Это очень важно, и мы решили поразмышлять на эту тему в нашем фильме».

На краю света

Эдуард Новиков. В ролях: Сергей Перегудов, Сергей Занин, Валерий Саввинов и др.

Фильм, который снимали в Якутии по мотивам рассказа Николая Лескова. Лента повествует о двух монахах, которые отправляются к новокрещеным тунгусам и попадают в снежную бурю. Она проявляет контраст между искренней верой и показной. Побуждает задуматься о том, что Бог видит поступки каждого из нас.

Температура вселенной

Виктор Шамиров. В ролях: Григорий Сиятвинда, Дарья Семенова, Ольга Тумайкина и др.

Лирическая лента про встречу и расставание, про рутину жизни в отдаленном городке, где расположена обсерватория. Фильм позволяет задуматься о ценности человеческой жизни, одиночестве и непредсказуемости развития событий. При этом в картине есть много моментов, позволяющих зрителю посмеяться. Современный фильм в духе хорошего советского кино.

Приграничье

Лента о том, что происходит в прифронтовой зоне СВО, в Курской области. Говорят в ней только сами участники и очевидцы событий. И без закадрового текста визуальные образы врезаются в душу. Эта хроника, летопись происходящего удержит даже взгляд, привыкший отворачиваться.

«В нашем прошлом фильме "Я иду домой" много параллельных событий. Когда мы его снимали, мне не хватало возможности "остановить время". Там все происходит так быстро, что порой хочется, чтобы все замерло, потому что не знаешь, что произойдет через секунду, — вспоминает оператор Станислав Амбарцумов. — На съемки "Приграничья" мы взяли сверхскоростную камеру, что дало возможность всмотреться в людей: в их лица, глаза, движения, в происходящее».

Машенька (документальный)

Кино про то, как бездомный с посттравматическим стрессовым расстройством и кинопродюсер влюбляются друг в друга. При просмотре замечаешь, как чувство вины заставляет человека разрушать себя и срываться на близких. Как готовность принимать другого со всеми сильными и слабыми сторонами дает надежду на безопасность. Как личный выбор человека определяет его жизнь и может ее изменить в любую из сторон.

Иван Кудрявцев, программный директор ММКФ:

«ММКФ в 2026 году может гордиться отечественным кинематографом. Российское кино встает в полный рост. Мы видим сильные картины. Ленты авторские становятся зрительски захватывающими, крепко сделанными. Растет уровень дебютантов. К сожалению, многие фестивальные площадки сохраняют попытку контентной блокады нашего кинематографа, но тем лишь откладывают момент мирового ажиотажного спроса на российские фильмы. Я предвкушаю, как скоро во всем мире начнется охота за российским кино: фильмами и сериалами. Если говорить об именах, за которыми стоит следить российскому зрителю, то назову Алину Насибуллину, которую мы знаем как актрису и которая рождается как режиссер со своим фильмом "Шурале". По-прежнему важно следить за Романом Михайловым, Эдуардом Новиковым. И конечно, нужно оставаться внимательными к творчеству мастеров. Таких, как Валерия — Гайя Германика, Владислав Рытков, Сергей Мирошниченко».

Также на экраны вышла драма «Цинга». Эта дебютная полнометражная лента Владимира Головнева, полностью снятая на живописных просторах полуострова Ямал, уже получила заслуженное признание, забрав Гран-при фестиваля «Зимний», награду за лучший сценарий и приз за лучшую мужскую роль Никиты Ефремова. Подробнее о фильме — в материале «Вечерней Москвы».