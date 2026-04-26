Сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» превысили $800 млн

По итогам четвёртого уикенда сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» достигли $384 млн в США. Анимационная лента заняла вторую позицию в местных чартах спустя три недели лидерства, уступив фильму «Майкл» про Майкла Джексона.

По всему миру сборы картины превысили $800 млн. Мультфильм продолжает приближаться к миллиардным сборам, окупив свой бюджет ещё в первые выходные. При этом первая часть в 2023 году заработала в прокате более $1,3 млрд, сиквелу понадобится ещё долго сохранять интерес зрителей, чтобы приблизиться к такому результату.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.