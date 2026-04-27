Отечественный фильм возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Ангелы Ладоги» возглавил кинопрокат России за уикенд
По данным Kinobusiness, фильм «Ангелы Ладоги» возглавил кинопрокат России за уикенд. Он собрал за выходные 108,5 млн рублей.
За ним следует «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном, которой покорились 88,7 млн рублей за прошедший уикенд. Далее идут «Коммерсант» (67,4 млн рублей) и «Приключения желтого чемоданчика» (39,2 млн рублей).
«Ангелы Ладоги» рассказывают о начале самой страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады. Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, ещё не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.