Кассовые сборы «Проекта "Конец света"» взяли новую планку

За ещё один уикенд фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом в главной роли заработал дополнительную внушительную сумму в копилку. Теперь общие кассовые сборы ленты превышают $ 600 млн.

Бюджет научно-фантастической картины при этом составил $ 190 млн. То есть лента уже давно окупилась и начала приносить прибыль.

Проект «Конец света» повествует об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Райланд даёт ему имя Рокки.