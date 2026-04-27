Забайкальский кинофестиваль откроется премьерой военной драмы «Степные боги»

Военная драма «Степные боги» режиссера Олега Асадулина станет фильмом открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля. Показ пройдет 21 мая после торжественной церемонии в Забайкальской краевой филармонии.

«Программа кинофестиваля будет насыщенной: с творческими встречами, кинопоказами, премьерами. Интересным для гостей будет фильм церемонии открытия «Степные боги», снятый по одноимённой повести Андрея Геласимова – человека, чьё детство прошло у бабушки с дедушкой в посёлке Дарасун в Забайкалье. Частично этот фильм снимался на территории Забайкальского края, в приграничных районах, где летом 1945 года и проходило действие романа. Для нас самих это будет фильм-открытие, го у нас не видели» — рассказала EastRussia Алёна Ячменёва, министр культуры Забайкальского края.

События фильма разворачиваются летом 1945 года на Дальнем Востоке. Главный герой, десятилетний Петька из небольшой станицы, пытается спасти друга, страдающего от загадочной болезни. Помочь может только пленный японец Хиротаро из соседнего лагеря. Персонажам предстоит преодолеть языковой барьер и недоверие, чтобы объединить знания и обратиться к силам природы и духов.

Олег Асадулин выступил режиссером и автором сценария. Среди его работ — «Темный мир: Равновесие» (2013), «Новогодний олл-инклюзив» (2023) и «Айда!» (2026). В фильме снялись Павел Чинарев, Дарья Екамасова, Никита Кологривый, Сергей Грузинов, Светлана Иванова, Алина Ходжеванова и Джунсуке Киносита.