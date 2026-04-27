Киностудия «Ленфильм» возродила традицию передвижных кинотеатров

Киностудия "Ленфильм" в преддверии Дня Победы возродила традицию кинопередвижек для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В преддверии Дня Победы киностудия "Ленфильм" реализовала выездную программу кинопередвижек, возродив историческую традицию показа фильмов непосредственно в местах дислокации войск. В рамках программы было проведено девять закрытых кинопоказов на учебных полигонах и в пунктах восстановления боеспособности подразделений для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, на территории Курской области, Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.

Военнослужащим были представлены отрывки из исторических "Боевых киносборников" 1941 года, направленных на поддержание боевого духа и информирование о событиях на фронтах, а также новый фильм киностудии "Остров Сухо", посвященный подвигу защитников Дороги жизни в годы блокады Ленинграда.

"Фильм "Остров Сухо" был тепло встречен зрителями, вызвав живой отклик и обсуждение", - отметили в организации.

В ходе поездки представители киностудии также пообщались с военнослужащими, собирая материал для будущих игровых и документальных проектов.

"Личные истории и рассказы бойцов о героических эпизодах могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов или стать самостоятельными проектами", - заявили в Ленфильме.

Генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко отметила, что сегодня обращение к традиции фронтовых кинопередвижек приобретает особое значение, позволяя сохранять историческую преемственность и культурную память.

"Кино всегда было и остается важным инструментом поддержки и объединения людей, особенно в сложные периоды. Для нас важно, чтобы и сегодня оно выполняло эту миссию - помогало сохранять память и поддерживать тех, кто защищает нашу страну", - сказала она.

По словам Андрющенко, проведение подобных мероприятий планируется продолжить в рамках системной работы киностудии "Ленфильм" по популяризации отечественного кинематографического наследия и поддержке военнослужащих.