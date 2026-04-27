Третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» стартует 11 мая

Онлайн-кинотеатр START и СТС сообщили, что третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» стартует 11 мая. Новость сопроводили свежим трейлером продолжения шоу.

Объявлена дата выхода третьего сезона «Инспектора Гаврилова»
Третий сезон сериала продолжит историю Саши Медного, который присваивает себе имя майора Гаврилова. В новом сезоне герой познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат START.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Стулова и Денис Власенко. К ним присоединился Алексей Гуськов — он и сыграет отца главного героя. Режиссёром выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев.