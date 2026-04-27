Александр Робак сыграет полицейского в сериале «Отдел резонансных дел»

Начались съемки нового комедийного сериала "Отдел резонансных дел" с Александром Робаком в главной роли. Сериал снимается для онлайн-кинотеатра Okko и телеканала ТНТ.

Завязка сюжета: в районе Сочи происходит ДТП. Грузовик набит фальшивыми купюрами. Обычно, когда в отделе полиции появляется такое резонансное дело, руководство бросает на его расследование всех, отчего серьезно страдает текучка. В связи с этим МВД России принимает решение создать в ряде городов страны спецотделы полиции по расследованию резонансных дел (ОРД). Одно из таких подразделений под руководством полковника Тривлева (Александр Робак) открывается именно в Сочи.

"Лето. Море. Солнце. Сочи. Заряженный, смешной сценарий. Замечательный режиссер Сергей Арутюнян, с коим мы встречаемся уже не первый проект. Прекрасные партнеры... Как по мне, так налицо полный набор "комплектующих" для того, чтобы получилось хорошее кино!" - комментирует Робак.

Тривлев набирает в отдел не местных, а региональных представителей правопорядка. Петербуржский полицейский Катасонов (Михаил Кремер), пермяк Тарханов (Игорь Царегородцев) и красноярец Протасов (Егор Овчинников), и с ними - молодой сотрудник полиции города Сухум Дарания (Мамука Патарава).

Режиссер - Сергей Арутюнян, сценаристы - Арам Аракелов, Игорь Белан и Николай Архипенко, их зритель знает по популярному сериалу "Девушки с Макаровым".