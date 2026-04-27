Создатель «Атаки титанов» объяснил, почему переписал сценарий

В конце апреля в Японии обновили экспозицию в музее «Атаки титанов». В здании появились новые детали производства культового аниме от мангаки Хадзимэ Исаямы, касающиеся его изначальной задумки на вселенную сериала.

Как оказалось, изначально автор планировал совсем другую концовку — в ней Эрен оказывался главным злодеем всей истории. Однако манга и аниме «Атака титанов» стали настолько популярными, что Исаяма переписал сценарий, в результате чего он дополнил сюжетную линию персонажа и наделил историю серой моралью.

Эрен стал главным героем, совершившим массовое убийство в масштабах, редко встречающихся в других произведениях художественной литературы. Что касается того, почему я задумал такую историю с самого начала. Частично это было моим желанием создать историю с большим сюжетным поворотом — где жертва становится хищником. Но важным фактором была и моя собственная незрелость и глупость в то время, когда мне было чуть больше 20 лет. Этот аспект стал ядром характера Эрена, приведя к тому, что он открывается не как человек, совершающий проступки из-за страшных обстоятельств, а как человек, желающий причинить другим вред. Однако «Атака титанов» давно перестала быть только моей, и Эрен стал любимым персонажем многих читателей и зрителей. В итоге я начал изображать его с определённой симпатией и сочувствием. В результате я чувствую, что в конце истории остаётся ощущение неискренности — по крайней мере, по моей собственной оценке.

«Атака титанов» — одна из самых известных историй, произведённых в Японии. Проект рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами, которые грозят уничтожить всё человечество. Оригинальное аниме выходило с 2013 по 2023 годы, получив высочайшие отзывы от зрителей и критиков.