Известна дата официальной премьеры в России фильма «Майкл»

Кинокомпания «Вольга» представила русский трейлер фильма «Майкл». Официальная премьера фильма о знаменитом Майкле Джексоне в России состоится уже 28 мая.

© Кадр из фильма «Майкл»

Картина посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затрагивают многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Видео доступно во VK-канале Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Премьера «Майкла» в мировом прокате состоялась 24 апреля. Главную роль в ленте сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В фильме также снялись Колман Доминго («Бегущий человек»), Ниа Лонг («Банкир»), Майлз Теллер («Одержимость») и другие актёры. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор картин «Великий уравнитель» и «Левша».