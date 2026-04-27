Представлены первые кадры фильма «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом

Издание People представило первые кадры из фильма «Энола Холмс 3». На них можно увидеть главных героев триквела, премьера которого состоится 1 июля на Netflix.

Сюжет «Энолы Холмс 3» расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше. Действие новой картины развернётся в том числе на островах Мальты, а одной из важных сюжетных линий станет выход замуж главной героини.

© People/Netflix

© People/Netflix

© People/Netflix

© People/Netflix

© People/Netflix

Главную роль в третьей части снова исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Шерлока Холмса вновь воплотил на экране Генри Кавилл («Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») сыграла мать семьи.