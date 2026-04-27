Вышел очередной трейлер «Дня разоблачения» Стивена Спилберга

В новом тизер-трейлере научно-фантастического фильма Стивена Спилберга "День разоблачения" (Disclosure Day), посвященного любимой постановщиком теме НЛО, показали кадры с похожим на E.T. пришельцем.

Действие картины разворачивается в альтернативной вселенной. Человечество узнает о том, что существование инопланетной жизни долгие годы скрывалось властями. Теперь же о себе решили заявить сами пришельцы.

Главные роли в фильме исполнили Эмили Блант ("Крушащая машина"), Джош О'Коннор ("Достать ножи: Воскрешение покойника"), Колин Ферт ("Молодой Шерлок"), Колман Доминго ("Майкл"), Ив Хьюсон ("Джей Келли") и другие.

Автор сценария - Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода"), композитор - Джон Уильямс ("Индиана Джонс", "Звездные войны", "Челюсти").

Мировая премьера запланирована на 12 июня.