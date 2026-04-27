В Китае бойкотируют фэшн-комедию "Дьявол носит Prada 2"

Китайские зрители призывают бойкотировать показы одного из главных хитов весны - продолжения комедии "Дьявол носит Prada" (The Devil Wears Prada 2) с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной недовольства граждан стал второстепенный персонаж фильма Цзинь Чао (Хелен Джей Шен) - пользователи из Китая назвали ее "набором стереотипов об азиатах", отметив, что ее имя ассоциируется с оскорблением "чинг-чонг".

Манера героини одеваться также подверглась жесткой критике - по мнению зрителей, стилисты зачем-то решили нарядить ассистента героини Хэтэуэй в народный костюм середины XX века. Поведение персонажа при этом совершенно не соответствует образу уверенной в себе женщины.

Издание отмечает, что китайский рынок является для Голливуда одним из самых прибыльных и такая яростная критика может существенно отразиться на сборах картины.