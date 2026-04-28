Байопик «Майкл» получил русскоязычный трейлер

Компания "Вольга" поделилась дублированным трейлером биографической ленты "Майкл" о жизни и феноменальной музыкальной карьере Майкла Джексона с его племянником Джаафаром в главной роли.

Картина Антуана Фукуа, известного по оскароносному "Тренировочному дню" (2001) и экшн-трилогии "Великий уравнитель" (2014-2023), дебютировала в мировом прокате на прошлой неделе и уже заработала 217 миллионов долларов, показав лучший старт среди музыкальных байопиков за всю историю.

Как видно, преимущественно негативные мнения критиков (38 процентов "свежести" на сайте Rotten Tomatoes) не помешали успеху ленты у зрителей.

Показы "Майкла" в России стартуют 28 мая.