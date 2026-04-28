Появился полноценный трейлер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Prime Video представил дебютный трейлер сериала "Паук-Нуар" (Spider-Noir) - стильной истории о Бене Рейли (Николас Кейдж) - частном детективе с невероятными способностями.

Действие шоу разворачивается в 1930-е годы. Главный герой, некогда бывший единственным супергероем Нью-Йорка, вынужден разбираться с последствиями собственной славы и прошлых решений.

Сериал, основанный на одноименной серии комиксов, выполнен в духе классического нуара с характерной визуальной подачей - зрителям предлагаются сразу две версии: черно-белая и цветная.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/00885d310cdbb83da2ce5dd4d4a6089f"/>

Ранее создатели шоу опубликовали так называемую фьючеретку, в которой рассказали о злодеях, с которыми предстоит столкнуться супердетективу. В ней представили Песочного человека, Могильщика и Мегаватта, а также криминального авторитета Сильвермейна в исполнении Брендана Глисона ("Искусственный разум").

Роли в сериале исполнили Джек Хьюстон ("Мистер Мерседес"), Ламорн Моррис ("Сегун"), Абрахам Попула ("Атлас") и другие.

Шоураннеры - Орен Узил ("Парадокс Кловерфилда") и Стив Лайтфут ("Нарко").

Премьера первого сериала франшизы "Вселенная Человека-паука от Sony" (трилогия о Веноме, "Морбиус", "Мадам паутина", "Крейвен-охотник") состоится 27 мая. В этот день выйдут все восемь серий первого сезона.