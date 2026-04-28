Появился полноценный трейлер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем
Prime Video представил дебютный трейлер сериала "Паук-Нуар" (Spider-Noir) - стильной истории о Бене Рейли (Николас Кейдж) - частном детективе с невероятными способностями.
Действие шоу разворачивается в 1930-е годы. Главный герой, некогда бывший единственным супергероем Нью-Йорка, вынужден разбираться с последствиями собственной славы и прошлых решений.
Сериал, основанный на одноименной серии комиксов, выполнен в духе классического нуара с характерной визуальной подачей - зрителям предлагаются сразу две версии: черно-белая и цветная.
Ранее создатели шоу опубликовали так называемую фьючеретку, в которой рассказали о злодеях, с которыми предстоит столкнуться супердетективу. В ней представили Песочного человека, Могильщика и Мегаватта, а также криминального авторитета Сильвермейна в исполнении Брендана Глисона ("Искусственный разум").
Роли в сериале исполнили Джек Хьюстон ("Мистер Мерседес"), Ламорн Моррис ("Сегун"), Абрахам Попула ("Атлас") и другие.
Шоураннеры - Орен Узил ("Парадокс Кловерфилда") и Стив Лайтфут ("Нарко").
Премьера первого сериала франшизы "Вселенная Человека-паука от Sony" (трилогия о Веноме, "Морбиус", "Мадам паутина", "Крейвен-охотник") состоится 27 мая. В этот день выйдут все восемь серий первого сезона.