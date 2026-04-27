В каком порядке смотреть «Магическую битву»

Весной 2026 года завершился третий сезон «Магической битвы» — мрачного, но очень зрелищного сериала от студии Mappa. В 2023-м рейтинг спроса на «Магическую битву» оказался в 71,2 раза выше среднего показателя в категории анимационных сериалов, а год спустя проект внесли в книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое аниме. С момента премьеры в 2020 году шоу смогло не только завоевать огромное количество фанатов, но и породить несколько популярных мемов, в том числе знаменитое «20:31. Прибыл Годжо Сатору». «Лента.ру» рассказывает, в каком порядке смотреть аниме «Магическая битва», и напоминает, что происходило в разных сюжетных арках.

«Магическая битва»: Главное

Год производства: 2020 (3 сезона)

Страна: Япония

Жанр: аниме, боевик, ужасы, фэнтези

Режиссер: Пак Сон-ху, Юи Умэмото, Рехэй Такэсита

Сценарий: Хироси Сэко, Гэгэ Акутами

Продюсер: Макото Кимура, Тосихиро Маэда, Хироаки Мацутани

Художник: Ким Джон-нен, Хисако Акаги, Такамаса Масуки

Время серии: ∼ 20 минут

«Магическая битва» (в оригинале — Jujutsu Kaisen, «Джуджуцу кайсэн») — один из самых популярных аниме-проектов последних лет. В центре сюжета — японский старшеклассник по имени Юджи Итадори, который внезапно оказывается сосудом для древнего демона Сукуны. Вместе с друзьями из Токийского магического колледжа он борется со злыми духами, а еще пытается побороть темную сторону в себе.

Сериал снят по одноименной манге Гэгэ Акутами: комикс выходил в Японии с 2017 по 2024 год, а в 2020-м стартовал первый сезон экранизации. За разработку «Магической битвы» отвечает студия Mappa (Maruyama Animation Produce Project Association), подарившая фанатам жанра финал «Атаки титанов» и «Дороро».

Главная особенность «Магической битвы» — обилие экшена и захватывающие бои

Из-за большого количества жестоких сцен проект даже получил рейтинг «18+» в России и R-17+ в США. Несмотря на это и на то, что любимые персонажи в «Магической битве» могут погибнуть в любой момент, у сериала высокие оценки: 8.2 на «Кинопоиске» и 8.5 на IMDb.

Мироустройство «Магической битвы»

Действие «Магической битвы» происходит в современной Японии, которую кроме людей населяют маги — обычные люди, обладающие сверхъестественными способностями, и проклятия — материализованные негативные эмоции людей.

У каждого мага и каждого проклятия есть определенный уровень — от 4-го, самого слабого, до особого — самого сильного. При этом маги и проклятия особого уровня могут быть как просто мощными, так и супермогущественными.

Кроме того, у каждого мага и проклятия есть особые техники. Простыми словами — это индивидуальные магические способности, которые могут быть наследственными и приобретенными. Например, Мегуми Фушигуро, одноклассник главного героя, владеет техникой «Десяти теней» — он может призывать шикигами, то есть чудовищ, напоминающих проклятых духов.

Основа магии в мире «Магической битвы» — проклятая энергия, что-то вроде маны

Кто-то рождается с ней, кто-то ее приобретает или наследует. Проклятая энергия используется для активации магических техник.

Одна из самых мощных техник — «Расширение территории». Она позволяет создать личное магическое пространство с уникальными правилами: силы противника при нормальных обстоятельствах на территории просто не будут работать. При этом «Расширение территории» тратит очень много проклятой энергии.

Проклятую энергию можно направить не только на противника, но и на материальный объект. Впитав в себя много силы, он станет проклятым предметом. Иногда такие проклятые предметы — это просто часть окружения, а иногда — источник опасности.

Персонажи «Магической битвы»

Юджи Итадори — главный герой. Старшеклассник, обладающий потрясающей физической силой и скоростью. В начале первого сезона он проглатывает палец демона Сукуны и становится его сосудом, а затем поступает на первый курс Токийского магического колледжа.

Мегуми Фушигуро — одноклассник и друг Юджи. Принадлежит к могущественному клану Зенин, обладает огромным потенциалом и способен создавать шикигами (духов) из собственной тени.

Нобара Кугисаки — одноклассница и подруга Юджи, ее техника заключена в зачарованных молотке и гвоздях.

Сатору Годжо — преподаватель в Токийском магическом колледже, учитель Юджи, Мегуми и Нобары. Считается самым могущественным магом из ныне живущих, обладает врожденной способностью «Шесть глаз», которая наделяет Сатору экстрасенсорным восприятием.

Юта Оккоцу — способный маг и дальний родственник Сатору. В боях ему помогает могущественный дух подруги детства Рики, которая ушла из жизни до начала событий анимэ.

Маки Зенин — второкурсница Токийского магического колледжа, не обладает проклятой энергией, но одарена физически. Из-за отсутствия магических способностей стала изгоем в собственной семье.

Тогэ Инумаки — второкурсник Токийского магического колледжа, обладает способностью заклинателя: его слова наделены проклятой энергией. Чтобы обезопасить окружающих и себя самого, Инумаки говорит только состав онигири.

Панда — аномальное проклятое существо. Учится на втором курсе магического колледжа. Очень оптимистичен и спокоен.

Гето Сугуру — маг особого ранга, может собирать и впитывать силы проклятых духов. Был одноклассником и лучшим другом Сатору.

Махито — проклятие особого уровня, жестокий манипулятор. Его способность — изменять форму души человека или проклятия, что позволяет трансформировать и их тела.

Джого — проклятие особого уровня, не очень интеллектуальный, но очень гордый дух. Похож на оживший вулкан, все его способности связаны с лавой и огнем.

Ханами — проклятие особого уровня, природный дух, который ненавидит людей за то, что они испортили экологию.

Чосо — получеловек-полупроклятие, владеет мощной магией крови.

В каком порядке смотреть «Магическую битву»

Сериал стартовал в 2020 году с первого сезона. Затем вышел полнометражный фильм «Магическая битва 0» — приквел к событиям аниме, а затем второй и третий сезоны шоу. Именно в таком порядке следует смотреть сериал, чтобы погрузиться в историю Юджи так, как это запланировали создатели «Магической битвы».

Сезоны «Магической битвы» по порядку выхода

«Магическая битва» (1‑й сезон) — 24 серии (2020-2021). Знакомит с главными героями и миром магов. Здесь мы впервые встречаем Юджи Итадори, Мегуми Фушигуро и Нобару Кугисаки, а также узнаем основы мироустройства.

Фильм «Магическая битва 0» является приквелом и рассказывает историю Юты Оккоцу. Хотя фильм вышел в 2021 году, его просмотр после 1‑го сезона не нарушает логику повествования. При этом картина лучше раскрывает вселенную и дает важные подсказки к пониманию мотивов некоторых персонажей, особенно перед 2‑м сезоном.

«Магическая битва» (2‑й сезон) — 24 серии (2023). Состоит из двух арок:

«Прошлое Годжо» (эпизоды 1-5) — предыстория Сатору Годжо и Сугуру Гето;

«Инцидент в Сибуе» (эпизоды 6-23) — масштабное противостояние, кульминация многих сюжетных линий.

«Магическая битва: Смертельная миграция» (3-й сезон) — 12 серий (2026). Продолжение истории после событий «Инцидента в Сибуе».

Если хотите смотреть историю строго в хронологическом порядке, начните с арки «Прошлое Годжо» из второго сезона. Этот порядок позволяет увидеть события в их временной последовательности, но может лишить некоторых сюрпризов, задуманных авторами.

Альтернативный (хронологический) порядок просмотра «Магической битвы»

2‑й сезон, эпизоды 1-5 («Прошлое Годжо») — история о школьных годах Годжо Сатору и его друга Сугуру Гето, который впоследствии ополчится на людей.

Фильм «Магическая битва 0» — история Юты Оккоцу, события происходят незадолго до начала основного сюжета. Приквел важен для понимания мотивов некоторых персонажей, особенно Сугуру.

1‑й сезон «Магической битвы» — начало истории Юджи Итадори и его пути в магическом колледже.

2‑й сезон, эпизоды 6-23 («Инцидент в Сибуе») — продолжение и кульминация событий первого сезона.

3‑й сезон («Смертельная миграция») — продолжение событий второго сезона, но с новыми антагонистами.

Ниже коротко рассказываем о каждой части.

Сюжет

«Прошлое Годжо»

2-й сезон «Магической битвы», эпизоды 1-5

Приквел к основному сюжету, в котором рассказывается история Сатору Годжо и Сугуру Гето. События из этой арки происходят за 16-17 лет до основного сюжета.

Сатору — могущественный маг из клана Годжо, первый за 100 лет обладатель редкой наследственной способности «Шесть глаз», которая наделяет его экстрасенсорным восприятием. Он учится в Токийском магическом колледже и дружит с Суругу — в отличие от заносчивого и легкомысленного Годжо, Гето спокоен и серьезен. Способность Суругу — манипуляция проклятиями: он впитывает в себя силу поглощенных духов.

Однажды Гето и Годжо получают задание — в течение 48 часов им предстоит охранять школьницу по имени Рико Аманай. Рико избрана в качестве сосуда для бессмертного существа Тенгена и должна слиться с ним воедино. Наблюдая за юной и жизнерадостной девушкой, Сугуру проникается к ней симпатией и начинает сомневаться в необходимости такой жертвы.

Осторожно, спойлеры! Чем закончилась арка «Прошлое Годжо»?

Несмотря на все старания Годжо и Гето, Рико умирает от руки Тоджи Фушигуро — сильного бойца, который родился в клане Зенин, но потом покинул семью.

После гибели Рико Суругу разочаровывается в мире магов и человечестве в целом. Он приходит к выводу, что раз обычные люди порождают проклятия, то мир нужно очистить именно от людей. Гето покидает колледж и становится мастером проклятий, а Годжо остается верен сообществу магов.

Годжо и Гето больше никогда не станут близки, однако Сатору до конца называет Сугуру своим лучшим и единственным другом.

Фильм «Магическая битва 0»

История талантливого мага Юты Оккоцу и продолжение противостояния Сатору Годжо и Суругу Гето.

В детстве у Юты была подруга по имени Рика Оримото. Однажды они пообещали друг другу, что поженятся и всегда будут вместе, когда вырастут. Но после очередной прогулки Рику сбила машина. И потрясенный Юта, сам того не осознавая, превратил ее в могущественного проклятого духа, который с тех пор оберегал Юту и атаковал всех, кто ему угрожает.

Из-за этого Юта стал опасен для окружающих, и сообщество магов вынесло ему смертельный приговор. За Юту вступился Сатору Годжо, он не только спас мальчика от казни, но и устроил его на учебу в Токийский магический колледж.

Поступив в колледж, Юта знакомится с одноклассниками: Маки из рода Зенин, которая отлично владеет проклятым оружием, но не имеет проклятой энергии, заклинателем Тогэ Инумаки и оживленной куклой Пандой. Со временем застенчивый Оккоцу учится контролировать Рику и доверять новым друзьям.

Параллельно Суругу Гето собирает армию проклятых духов, чтобы атаковать Токио. Таким образом он хочет сократить количество людей и в будущем создать мир, населенный одними лишь магами. Для своей коллекции духов Гето хочет получить и Рику.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился фильм «Магическая битва 0»?

Гето выпускает на улицы Токио огромное количество проклятых духов и пока маги отвлечены на сражение с чудовищами, лично атакует оставшихся в Токийском колледже Юту и его друзей.

Маки, Тогэ и Панда получают серьезные ранения, и тогда Юта предлагает себя в жертву Рике — так он надеется раскрыть полную силу проклятого духа. В итоге они вместе с Рикой побеждают Суругу, а затем Юта освобождает подругу от проклятия. На место прибывает Сатору Годжо и казнит Суругу Гето.

1-й сезон «Магической битвы»

В первом сезоне появляется главный герой всего сериала — Юджи Итадори. Он одарен физически, но не любит заниматься спортом и поэтому вступает в школьный клуб оккультизма.

На одно из собраний клуба его друзья приносят таинственный предмет — сморщенный палец древнего демона Сукуны, легендарного короля проклятий. Школьники снимают с него печать, и вырвавшееся из пальца проклятие атакует клуб. Юджи в отчаянии проглатывает палец, надеясь таким образом уничтожить силу проклятого предмета и спасти друзей. Итадори не погибает — напротив, он становится сосудом Сукуны.

По правилам магического мира Юджи должны казнить, но за него вступается Сатору Годжо

Маг предлагает использовать парня для сбора остальных пальцев Сукуны, а затем уничтожить его вместе с Королем проклятий. Чтобы Юджи развивал свои способности, Сатору зачисляет его на первый курс Токийского магического колледжа.

Однокурсниками Юджи становятся талантливый молодой маг Мегуми Фушигуро, способный воплощать духов (шикигами) из собственной тени, и Нобара Кугисаки — девушка из провинции, владеющая зачарованными молотком и гвоздями. Вместе они начинают обучение под руководством Годжо.

Главные антагонисты первого сезона — подручные Сугуру Гето проклятые духи: Махито, владеющий трансформацией душ, гордый дух вулканов Джого и природный дух Ханами. Именно с ними сражаются герои, постепенно все больше овладевая проклятыми техниками.

«Инцидент в Сибуе»

2-й сезон «Магической битвы», эпизоды 6-23

Большая часть второго сезона посвящена арке «Инцидент в Сибуе» — масштабному сражению в центре Токио.

Атаку на Сибую организовывают псевдо-Гето и его союзники — Махито, Джого и Ханами. Цель теракта состоит в том, чтобы запечатать Сатору Годжо в «тюремном царстве». Это проклятый предмет особого уровня, способный удерживать внутри даже такого мага, как Сатору. Лишив человечество поддержки Годжо, Сугуру надеется резко поменять баланс сил в мире, ведь противостоять проклятиям без сильнейшего мага человечеству будет очень сложно.

Осторожно, спойлеры! Чем закончилась арка «Инцидент в Сибуе»?

Сатору действительно запечатывают, пока его ученики и другие маги сражаются с мощными проклятыми духами.

Юджи вступает в бой с Чосо — он наполовину человек, наполовину проклятый дух особого уровня. Чосо может манипулировать кровью, и его техники настолько сильны, что Итадори еле успевает сопротивляться. Внезапно Чосо осознает, что Юджи — его сводный брат. Это меняет отношение духа к противнику: в дальнейшем Чосо будет считать своим долгом защищать Юджи и присоединится к магам.

Тем временем Юджи осознает масштаб катастрофы и понимает, что не может защитить друзей. Его воля ломается, и телом Итадори завладевает Сукуна. Он уничтожает Махито, а затем рушит Сибую, расправляясь со всеми подряд — и со случайными людьми, и с врагами. Когда контроль над телом возвращается Юджи и он видит, что Сукуна натворил его руками, Итадори впадает в отчаяние.

Сугуру, которым завладел Кендзяку, тем временем сбегает, оставив в Сибуе тысячи проклятых духов.

В финале сказано, что магическое сообщество по итогам инцидента в Сибуе вынесло четыре решения:

Сугуру Гето считать живым, возобновить его смертный приговор;

Годжо Сатору исключить из магического сообщества как соучастника инцидента;

Ягу Масамичи (директора Токийского колледжа) приговорить к казни;

возобновить смертный приговор Юджи Итадори.

«Смертельная миграция»

3-й сезон «Магической битвы»

Сугуру Гето запускает «Смертельную миграцию» — кровавую королевскую битву, которая превращает всю Японию в арену противостояния магов.

Цель — вынудить все население Японии эволюционировать. Гето хочет слить людей с бессмертным существом Тенген, чтобы создать новый вид, который будет превосходить магов и проклятия. В ходе игры проклятая энергия, генерируемая боями, должна двигать барьер, который будет накрывать Японию. Когда барьер покроет всю страну, люди потеряют тела и индивидуальность, а их души сольются в одно целое.

У «Смертельной миграции» длинные и сложные правила, но их можно свести к принципу «все против всех»

В центре сюжета оказываются Юджи Итадори, Мегуми Фушигуро, Маки Зенин и Юта Оккоцу. Юджи винит себя в том, что по его вине Сукуна лишил жизни огромное количество людей. Мегуми пытается спасти сводную сестру Цумики, ставшую заложницей Гето. Юта должен казнить Юджи по приказу магического сообщества, но отказывается от расправы и вступает в игру.

Всем им предстоит сражаться с мощными проклятыми духами и сильными магами, многие из которых владеют мощными и ранее неизвестными техниками.