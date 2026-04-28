«Каннский» фильм про русалок выйдет в российский прокат

Компания Vereteno выпустит в прокат фильм Titanic Ocean гречанки Константины Коцамани. В мае ленту покажут в Каннах в рамках программы "Особый взгляд".

Аннотация прокатчиков следующая:

"В элитной академии, окутанной тайной и блеском, где современная поп-музыка переплетается с японской культурой, воспитанниц посвящают в загадочное искусство - быть русалкой. Юная Акаме учится задерживать дыхание, покорять публику эффектными выступлениями и плавать бок о бок с акулами, преодолевая собственные страхи. На пути к мечте среди блеска шоу ее ждет жесткая конкуренция, первая любовь и неожиданное преображение".

Из описания очевидно, что фильм предлагает зрителю поразмышлять о поп-индустрии, которая в азиатских странах особенно жестко контролирует тела и личную жизнь молодых артисток. За "кавайной" эстетикой и историей про русалок, вероятно, будет скрываться разговор о давлении системы и цене превращения в "идеальный продукт".

В ролях много дебютантов: Ареса Сасаки, Мелина Мардини, Харуна Мацуи. Также среди исполнителей более известные зрителю Котонэ Ханасэ ("Выход 8", "Парады"), Масахиро Хигасидэ ("Город демонов", "Икусагами: Последний самурай") и Сэи Матобу ("Семья в аренду", "Монстр").

Для режиссера - номинанта Каннского и Берлинского кинофестивалей - это первый полнометражный фильм. До этого она работала только над коротким метром ("Лимбо", "Электрический лебедь", "Вашингтония").

Дата выхода станет известна позже.