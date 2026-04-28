Появилось описание сцены с Халком и Человеком-пауком в новом фильме

В Сети появилась игрушка Халка из фильма «Человек-паук: Новый день». Благодаря этому утекло описание сцены с зелёным великаном и Пауком.

Во фрагменте описывается встреча двух героев и реакция одного из них на происходящее.

«Человек-паук удивлён, увидев Халка снова после того, как прошло столько времени, и понятия не имеет, вспомнит ли Халк его. Будет ли Халк другом или врагом?»

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».

К главным ролям, помимо Холланда, вернулись Зендея и Джейкоб Баталон. В фильме также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».