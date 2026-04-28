Вышел новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани

Apple выпустила новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани в главной роли. Сам по себе ролик короткий, но в нём показали много новых сцен.

Вышел новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Разведённая мать по имени Паула становится свидетельницей случая, который принимает за настоящее преступление. Полиция не верит ей, окружающие списывают всё на стресс, а сама Паула начинает сомневаться в собственном восприятии реальности. Она начинает расследование, постепенно погружаясь в масштабный заговор.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Apple.

Сериал стартует 20 мая на Apple TV, всего будет 10 серий.