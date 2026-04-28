Вышел новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»

Apple выпустила новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани в главной роли. Сам по себе ролик короткий, но в нём показали много новых сцен.

Разведённая мать по имени Паула становится свидетельницей случая, который принимает за настоящее преступление. Полиция не верит ей, окружающие списывают всё на стресс, а сама Паула начинает сомневаться в собственном восприятии реальности. Она начинает расследование, постепенно погружаясь в масштабный заговор.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Apple.

Сериал стартует 20 мая на Apple TV, всего будет 10 серий.