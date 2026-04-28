«Они все испортили». Джек Блэк высказался о четвертой части «Истории игрушек»

Актёр Джек Блэк высказался про франшизу «История игрушек». По его словам, у серии был шанс стать величайшей трилогией в истории, но всё испортила провальная четвёртая часть.

Блэк отметил, что в случае с «Историей игрушек» было бы лучше оставить существующие три части и не пытаться развивать франшизу дальше, поскольку это сделало её только хуже.

А потом они всё испортили и сняли четвёртую часть.

Пятая часть расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Премьера анимационной ленты в мировом прокате состоится 19 июня.