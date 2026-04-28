Появился логотип фильма по Resident Evil Зака Креггера

Sony Pictures представила логотип фильма по Resident Evil Зака Креггера, режиссёра «Варвара» и «Орудий». Узнаваемая надпись чёрными буквами органично смотрится на красном фоне.

Сюжет сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, «постепенно погружаясь в настоящий ад». О чём конкретно расскажет сюжет, пока непонятно. Посетителям различных мероприятий уже показали трейлер картины, но в Сеть его пока не выложили. Вероятно, это лишь вопрос времени.

Главные роли в фильме сыграли Зак Черри, Кали Реис, Пол Уолтер Хаузер и Джонно Уилсон. Лента по Resident Evil выйдет 18 сентября.