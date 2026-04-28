Около 100 волонтеров развернут масштабную копию Знамени Победы у Музея Победы

В четверг, 30 апреля, у стен Музея победы пройдет акция, приуроченная к годовщине водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«30 апреля в колоннаде Музея Победы состоится патриотическая акция «Знамя нашей Победы», приуроченная к годовщине одного из самых символичных событий Великой Отечественной войны – водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине. Около 100 волонтеров развернут копию легендарного штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии размером 20 на 30 м», – рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, кульминацией события станет исполнение артистами музыкального театра «На Поклонке» песни «Будет завтра» из патриотического мюзикла «Уголек».

«Первый штурм Рейхстага был предпринят советскими войсками 29 апреля, но не увенчался успехом. 30 апреля кровопролитные бои возобновились. Только к вечеру этого дня, преодолев упорное сопротивление врага, советские войска ворвались в здание рейхстага. На куполе разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом водрузили красное знамя. Оно и стало Знаменем Победы», – напомнили в Музее Победы.

Начало мероприятия в 13:00.