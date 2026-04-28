В расширенную версию «Мстителей: Финал» включат важные сцены для «Судного дня»

Известно, что «Мстителей: Финал» перевыпустят перед «Судным днём», чтобы включить в первый важные связующие элементы между двумя картинами. В интервью один из режиссёров, Джо Руссо, рассказал об этом чуть подробнее.

По его словам, в «Финал» добавят материал, который будет критически важным для сюжета «Судного дня». О чём конкретно речь, постановщик пока не раскрыл.

Это возможность создать мостик между фильмами в очень уникальной манере.

Люди Икс, Мстители и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы одолеть могучего противника, Доктора Дума. Потом события ленты приведут к «Мстителям: Секретные войны», которые выйдут в декабре 2027 года.

«Судный день» выпустят 18 декабря.