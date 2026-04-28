Хоррор «Они придут за тобой» от Кирилла Соколова вышел в онлайне

28 апреля состоялась цифровая премьера фильма «Они придут за тобой». Новую ленту Кирилла Соколова уже можно посмотреть в Amazon Prime Video, iTunes и других зарубежных сервисах.

Таким образом, картина российского режиссёра добралась до цифровых сервисов спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок фильм ужасов собрал скромные $ 19 млн и получил в целом положительные отзывы от зрителей.

«Они придут за тобой» рассказывает о домработнице, которая откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Поначалу новые хозяева кажутся нормальными. Однако, сама того не подозревая, героиня попадает в тайное общество, которое несёт ответственность за исчезновение людей. Главную роль исполнила Зази Битц («Джокер»).