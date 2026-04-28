В Москве снимают новый международный проект «Черный шелк»

"Российская газета" побывала на съемочной площадке международного проекта "Черный шелк". Фильм развивает историю "Красного шелка" и задуман как масштабная коллаборация российских и китайских кинематографистов, ориентированная на широкую аудиторию.

"Кино - это инструмент культурной дипломатии и укрепления диалога между странами, и "Красный шелк"- яркий тому пример. Уверена, что впереди нас ждет много новых ярких совместных разножанровых проектов. "Черный шелк" также станет важным продолжением сотрудничества кинематографистов России и Китая", - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

Вторая часть сохраняет жанровую основу оригинала. Так что фанатам можно выдохнуть, ведь это по-прежнему экшн с элементами приключений, детектива и шпионской романтики, но с заметно расширенным визуальным и производственным размахом.

Сюжет переносит зрителя в Шанхай 1931 года, который называли азиатским Нью-Йорком. В городе, полном роскошных клубов и скрытых интриг, пересекаются интересы иностранных разведок.

"Все похоже на настоящий Китай, потому что мы работаем с большими китайскими партнерами, которые следят за достоверностью, - подчеркнули создатели. - Но мы не пытаемся создать на экране историческую справку, по которой можно сверяться. Есть допуски, которые логичны для нашего жанра".

В центре событий - секретный груз под названием "Черный шелк". Погоня за ним приводит героев сначала на пассажирский лайнер, а затем на гигантский дирижабль, который превращается в ловушку…

Именно дирижабль стал главным визуальным аттракционом картины. На площадке он производит сильное впечатление, можно даже сказать - головокружительное.

Кстати, артистам пришлось испытать на себе эффект морской качки на специально созданном для съемок движущемся корабле. Журналисты тоже получили возможность опробовать на себе это необычное устройство. Уже через пару минут стало заметно, насколько непросто находиться в таких условиях. Легкое головокружение появляется практически сразу, так что актерам пришлось не легко.

"Черный шелк" обещает стать не просто продолжением, а полноценным расширением вселенной проекта, где масштаб истории сочетается с вниманием к деталям и зрелищной постановкой.